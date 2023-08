Karten für das Konzert von The BossHoss gewinnen!

Ein exklusives Hörer-Konzert von The BossHoss präsentiert der Radiosender 88.6 am 17. August in Wien. Die erfolgreiche Rockband hat gerade ihr neues Album „Electric Horsemen“ veröffentlicht und tourt ab Herbst durch die Lande. Vor ihrem großen Konzert am 15. September im Wiener Gasometer, kommen Alec „Boss Burns“ Völkel und Sascha „Hoss Power“ Vollmer am 17. August zu einem ganz speziellen Gig in eine Überraschungslocation nach Wien.