Färöer-Klub gelingt Champions-League-Sensation

Fußball-Meister KI Klaksvik von den Färöern hat sich in der Champions-League-Qualifikation erneut als Favoritenschreck präsentiert. Nachdem das Team aus der 5000-Einwohner-Stadt den ungarischen Meister Ferencvaros Budapest eliminiert hatte, wurde am Mittwoch in der zweiten Quali-Runde zur Königsklasse auch der schwedische Champion BK Häcken überwunden. Klaksvik jubelte in Göteborg nach einem 4:3-Sieg nach Elfmeterschießen, nach 120 Minuten hatte es 3:3 gestanden.