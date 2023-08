Auf Nachtschicht in Wiens Untergrund

Wiens Öffi-Baustellensommer geht in die zweite Halbzeit: Von 7. August bis zum 3. September wird die U1 zweigeteilt. Am Reumannplatz müssen dann alle Fahrgäste in Richtung Oberlaa in einen Pendelzug umsteigen, der nur alle zwölf Minuten fährt. Nach Kritik an den vielen Baustellen wollten die Wiener Linien zeigen, dass kein Weg um die weitere Öffi-Hürde herumführt und dass wie versprochen Tag und Nacht gearbeitet wird.