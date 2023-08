Riskanter Deal! Rapids Weg für schnelles Geld

Noch kein Netzwerk

Als vorerst Letzten erwischte es am Montag den Marketing-Chef.Und der langjährige Manager Werner Kuhn wurde ja auch in die Pension geschickt. Zumindest wurde es offiziell so bezeichnet. Alles Indizien, dass Sportfive die Agenden in Hütteldorf zukünftig übernehmen soll. Die Agentur hat den Job des „Verkaufs-Direktors“ für Österreich auch bereits ausgeschrieben. Knipping fehlt in Österreich (noch) das Netzwerk, um Sponsoren an Land zu ziehen. Aber er strukturiert mit seiner Erfahrung Rapid völlig um. Wobei Grün-Weiß schon länger mit Sportfive kooperiert, jetzt ist die Frage, wie viele Rechte der Klub für schnelles Geld abtritt.