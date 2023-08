So können Sie engagierten Vereinen Danke sagen!

Nächstenliebe und Zusammenhalt sind in schwierigen Zeiten von unsagbarem Wert. Vor allem Kärntens Vereine leisten dabei einen wertvollen Beitrag: Ob Feuerwehren, die im Unwetter-Einsatz wirklich alles geben; wohltätige Vereine, die Spenden für Menschen in Not sammeln, oder Vereine, die sich ganz grundsätzlich mit besonderen Aktionen um die Allgemeinheit bemühen.