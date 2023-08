Tiger Woods hilft bei Verhandlung zwischen Ligen

Superstar Tiger Woods soll den Spielern in der Hängepartie um die Zukunft im Golfsport eine stärkere Stimme geben. Der 47-jährige Amerikaner gehört erstmals in seiner Karriere zum Politikausschuss der PGA-Tour und soll Chef Jay Monahan dabei unterstützen, die geplante Zusammenarbeit mit der stark kritisierten LIV final zu besiegeln. Monahan sagte laut der US-Nachrichtenagentur AP am Dienstag, dass Woods als sechster Spielerdirektor dem Vorstand beitrete.