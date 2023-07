Kinderpornografie: Wieder Anklage in Theaterszene

Die heimische Kulturbranche kommt nicht zur Ruhe. Seit einem halben Jahr hält die Causa um Ex-Burgschauspieler Florian Teichtmeister die Öffentlichkeit in Atem. Der Prozess gegen den früheren TV-Kommissar, dem Besitz und Herstellung von kinderpornografischem Material zur Last gelegt werden, soll am 5. September in Wien über die Bühne gehen.