„Safari“ in der Heimat: Öko-Tourismus boomt

Wunsch nach Geborgenheit in Natur

Dann gibt es freilich noch das wegen seiner weißen Tiger berühmte Reservat von Herbert Eder in Kernhof (Niederösterreich), wo die Vari-Zwillinge „Max“ und „Moritz“ jetzt das Licht der Zoowelt erblickt haben. Erlebnis in freier Wildbahn: der Luchs-Trail durch den Nationalpark Kalkalpen (Oberösterreich)! Geheimtipp: das Luxusresort von Karl und Nicole Reiter in Bad Tatzmannsdorf (Burgenland) mit international angesehener Lipizzanerzucht.