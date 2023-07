Nach Gasexplosion nun Kritik an den Bohrfirmen

Innungsmeister verteidigt Firmen

Man müsse darum die kleinen, weniger spezialisierten Firmen in die Pflicht nehmen, heißt es von Hoyer. Jene in Ansfelden habe womöglich zu langsam reagiert. Der pensionierte Innungsmeister der Brunnenbauer in Oberösterreich, Alfons Forster, weist die Kritik auf gegenüber der APA zurück. „Natürlich hat es eine kleine Verzögerung gegeben. Aber das Unternehmen hat völlig richtig reagiert“, sagt Forster, der selbst nach Ansfelden zu Hilfe gerufen wurde. Es brauche stattdessen in solchen Fälle einen schnelleren Kommunikationsfluss zu den Behörden „und jemanden in Bereitschaft, der weiß was zu tun ist“, so Forster. „Solche unvorhersehbaren Sachen können leider immer passieren. Aber ich kenne keine zehn Fälle, die tragisch waren.“ Auch Schulungen gebe es genug, so Forster.