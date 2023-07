Erstmals kein Gas mehr bei Messungen in Ansfelden

Explosion nach Tiefenbohrung

Bei einer Tiefenbohrung für eine Wärmepumpe strömte Gas aus - deshalb kam es am 27. Juni zu einer Explosion in einem nahegelegenen Einfamilienhaus. Das betroffene Haus wurde völlig zerstört. Wegen der Gefahr möglicher weiterer Explosionen entschieden die Einsatzkräfte noch in der Nacht, 65 Gebäude mit rund 150 Bewohnern zu evakuieren. Die Anwohner konnten in den darauffolgenden Tagen nach und nach wieder in ihre Häuser zurückkehren.