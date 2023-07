Aus Langeweile Großeinsatz der Polizei ausgelöst

Am Freitag gegen 21.30 Uhr meldete sich ein vorerst unbekannter Anrufer bei der Polizei und berichtete über einen bewaffneten Mann, der sich am Grillplatz des Klagenfurter Sattnitzparkes aufhalten soll. „Der Bewaffnete habe eine schwarze Jacke mit Kapuze an, weitere Informationen gab der Anrufer nicht bekannt. Auch konnte er nach Erstattung der Anzeige nicht mehr erreicht werden“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion.