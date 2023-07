Ivona Dadic holt sich „perfekte Abkühlung“

Für die Leichtathletik-WM in Budapest (19. - 27. August) ist es für Österreichs Sportlerin des Jahres 2020 noch zu früh. Ihr neuer Fokus? Die Qualifikation für die EM 2024 in Rom und die Olympischen Spiele danach in Paris. Und bei diesen Kulissen trainiert es sich sicherlich ein bisschen leichter …