Bootsfahrt als Belohnung für Flaschenpost

Auf Facebook suchte man dann nach Emma und wurde bald fündig. Der Vater des Mädchens meldete sich und erzählte: Seine fünfjährige Tochter Emma wollte unbedingt einmal eine Flaschenpost absetzen. Deshalb hatte sie die Flasche vor drei Wochen mit einem selbstgezeichneten „Brief“ in Wallern in die Trattnach geworfen. Von dort war das postalische Behältnis offenbar in den Innbach und anschließend von diesem in der Nähe von Eferding in die Donau getrieben worden, wo es schließlich von Inspektor Josef herausgefischt wurde.