Österreicherin von Rammstein-Sänger „geschlagen“

„Nein“ sei nicht akzeptiert worden

„Ich habe mich sehr unangenehm gefühlt. Auf einmal stand er vor mir und meinte: ‚Komm, ich will Sex mit dir haben‘“, so die Betroffene. Sie habe daraufhin erklärt: „Nein, will ich nicht. Bitte nicht.“ Das habe der Sänger aber so nicht akzeptiert und geantwortet: „Doch, du bist jetzt hier.“ Ihr Nein habe H. jedoch anschließend mehrmals wiederholt. Dennoch habe sie Lindemann aufs Bett geworfen, ihr Gesicht hinuntergedrückt und sie geschlagen. „Ich habe nur dieses Bett gesehen, und gedacht: ‚Fuck, was passiert jetzt?‘“