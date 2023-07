EU-Sanktionen: Richterin wirft Russen raus

Weltpolitik am Klagenfurter Landesgericht. Dem geneigten Leser wird es auf den ersten Blick zwar vermutlich egal sein, ob ein Russe namens Oleg Vladimirovich Deripaska Anteile an einem Baukonzern hält oder nicht. Auf den zweiten aber geht es einerseits um die Strabag, deren Geschichte bis 1835 zum Familienhandwerksbetrieb Alois Lerchbaumer in Spittal zurückreicht, die mehr als 70.000 Menschen beschäftigt und als Gerichtsstandort nach wie vor Kärnten hat. Und andererseits um Deripaska, einen Oligarchen-Freund Wladimir Putins, der mit dem Einmarsch in die Ukraine auf der Sanktionsliste der EU landete.