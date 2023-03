Anhänger demonstrieren für „König“ Netanyahu

Israels Premier Benjamin Netanyahu hat nun zwar seine umstrittenen Reformpläne zum Umbau der Justiz vorerst auf Eis gelegt und will mit seinen Gegnern einen Kompromiss ausverhandeln, doch gleichzeitig mobilisiert er seine Anhänger. Eine tiefere Spaltung des Landes droht: Am Donnerstag gingen Zehntausende Unterstützer Netanyahus und Befürworter der umstrittenen Justizreform in Tel Aviv auf die Straßen und blockierten eine Autobahn in beide Fahrtrichtungen.