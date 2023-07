Diesen Job hätte Haakon, wenn er nicht König würde

„Der erste große Meilenstein in meinem Leben, an den ich mich erinnern kann, war der Tod meines Großvaters“, erzählte der Kronprinz. „Damals war ich 17 Jahre alt, und dann war da so ein unglaubliches Meer aus Licht und Blumen. Es war Winter und sehr kalt, aber dann kamen viele Leute und zündeten Kerzen an. Das hat einen großen Eindruck auf mich gemacht. Dann gab es natürlich auch eine Veränderung in meinem Leben, wo ich eine neue Rolle bekam, und mein Vater auch.“