Haakon und Mette-Marit: Zusammen werden sie 100!

Der Thronfolger Hakoon darf sich am 20. Juli über Glückwünsche freuen, seine Frau folgt ihm knapp einen Monat später, ihr Ehrentag ist am 19. August. Aufgrund der kalendarischen Nähe zueinander, kam es gelegen, die Feierlichkeiten beider Geburtstage einfach zusammenzulegen, und so lädt der Osloer Hof am 25. August zur offiziellen Party ein.