Geretteter und Retter: Wiedersehen im neuen Leben

Wie an so manchem Wochenende startete der Amateur-Triathlet Johannes E. am 13. Juni 2020 frühmorgens zu einer Mountainbike-Tour auf den Bisamberg. Auf dem Rückweg wollte er sich an der Alten Donau abkühlen. Er kann sich nur noch erinnern, dass er sein Fahrrad hinter einem Busch versteckte und ins Wasser stieg.