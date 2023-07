Depeche Mode: Mit Vitalität gegen den Matschsound

Die Sorgenfalten der Konzertbesucher wurden vor dem Auftritt von Depeche Mode immer größer. In und um Klagenfurt goss es ab mittags einmal mehr aus Strömen und die Wasserlacken rund ums Wörthersee Stadion nahmen bereits monströse Ausmaße an. Doch im urbanen Gebiet und bei gesicherter Infrastruktur lässt sich ein Event auch in prekären Situationen leichter über die Bühne bringen als in der Peripherie. So musste das für heute, Samstag, angesagte Konzert von Robbie Williams am Fuße der Burg Hochosterwitz behördlich schon zwei Tage vorher abgesagt werden, die Synthiepop-Könige Depeche Mode hingegen hatten innerstädtisch kein Problem. Zudem zeigte der Wettergott noch spätes Erbarmen und ließ am Frühabend sogar noch die Sonne durchblitzen.