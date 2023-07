Sprintsieg für Mohoric ++ Gall weiter Gesamt-8.!

Gall hielt sich am mit über 49 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit sehr hart ausgefahrenen Tag im Feld mit den Topstars fast 14 Minuten hinter Mohoric und Co. schadlos. In den Vogesen könnte der Sieger der Königsetappe mit dem Gewinn der Bergwertung für eine weitere historische Marke sorgen. Das gepunktete Bergtrikot hat mit Ausnahme des nachträglich als Dopingsünder überführten Bernhard Kohl 2008 am Ende der Tour noch kein Österreicher getragen.