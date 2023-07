F1-Sündenbock beendet nach Morddrohungen Karriere!

„Mein Leben ist nicht vorbei“

Er wolle nun studieren und in Betriebswirtschaft abschließen. „Ich habe mich für die Geschäftswelt schon immer interessiert und diesen Weg hätte ich beschritten, wäre ich nicht dem Rennsport verfallen. Ich freue mich, dass ich von der London Business School akzeptiert worden bin, dort will ich meinen Master machen. Die Arbeit fängt im August an. Vielleicht kommt dieser Schritt für einige Leute überraschend. Aber mir war immer klar - mein Leben ist mit Abschluss der Rennkarriere nicht vorbei, sondern ich will ein neues Kapitel aufschlagen, und diese Schule bereitet mich optimal darauf vor“, so Latifi weiter.