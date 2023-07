Perez raus, Ricciardo rein? DAS sagt Helmut Marko!

„Aber in der Summe haben wir nicht so viele Überflieger!“

Bei den beiden „Bullen“-Rennställen stehen nun mit Perez (33) und Ricciardo zwei „alte Hasen“ unter Vertrag. Die brennende Frage: Wie steht’s mit dem über viele Jahre hochgelobten Junioren-Pool? „Wir haben mit Liam Lawson einen starken Piloten, der derzeit in der japanischen Super-Formula auf Platz zwei liegt, da geht nichts verloren. Der ist ein Kandidat“, sagt Dr. Marko. „Aber in der Summe haben wir nicht so viele Überflieger, den einen oder anderen in der Formel 4, aber das wird noch dauern.“