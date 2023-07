Afrika: Im Bann des Voodoo

Sehr ursprünglich geht es in dem kleinen Dorf Adamé am Fluss Mono an der Grenze zwischen Togo und Benin zu. Die Fahrt dorthin im Boot führt vorbei an wunderschöner, unberührter Natur, an Palmen und einem unendlich dichten Grün. Stolz führen die Bewohner vor, wie sie den traditionellen Palmenschnaps brennen – Mutige können gleich einen Schluck davon probieren.