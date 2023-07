Chelseas Aubameyang hat einen neuen Klub gefunden

Königsklasse winkt

In Marseille soll nun die Wende her. Zurück in Frankreich - „Auba“ stand bereits für Rouen, Bastia, Dijon, Lille, Monaco und St. Etienne auf dem Rasen - will der Torjäger zurück zu alter Stärke finden. Marseille beendete die vergangene Saison als Tabellendritter, mit einem Sieg in der Qualifikationsrunde dürfen die Hafenstädter kommendes Spieljahr sogar in der Champions League antreten. Chelsea war ein Ticket für die Königsklasse verwehrt geblieben.