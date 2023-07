Karstadt-Pleite: Corona-Fonds schreibt rote Zahlen

TUI hat Hilfen inzwischen vollständig getilgt

Abschreiben musste der WSF auch die Hilfen für die in die Insolvenz gerutschte Schuhkette Görtz (28 Millionen) und den Kunststofftechnik-Spezialisten Frimo (zehn Millionen). Auch bei den Reisebüro-Ketten FTI Touristik und Berge & Meer, an die mehr als 600 Millionen Euro flossen, hat sich der Corona-Fonds davon verabschiedet, dass er sein Geld noch vollständig zurückbekommen kann. Der Reisekonzern TUI hat seine Hilfen dagegen inzwischen vollständig getilgt. Der daraus erwartete Gewinn des WSF von mehr als 600 Millionen Euro fällt allerdings erst 2023 an.