ÖFB-Legionär wechselt in die deutsche Bundesliga

Ex-Salzburger Prevljak nun bei Hertha BSC

Hertha BSC verpflichtete indes Ex-Salzburg-Spieler Smail Prevljak. Der 28-jährige Offensivspieler kommt von KAS Eupen aus Belgien in die deutsche Hauptstadt. Prevljak befindet sich bereits im Trainingslager der Berliner in Zell am See.