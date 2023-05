Kenia: Sektenführer wegen Massentod vor Gericht

Nach dem mutmaßlichen Hungertod von mehr als einhundert Gläubigen in Kenia hat ein Sektenanführer am Dienstag vor Gericht erscheinen müssen. Die Staatsanwaltschaft kündigte in der Küstenstadt Malindi an, dass Paul Nthenge Mackenzie des Terrorismus angeklagt werden soll. Ihm werde zudem Mord, Entführung und Kinderquälerei vorgeworfen. Die über hundert Leichen waren zuletzt in einem Wald nahe Malindi gefunden worden. Bei einem Großteil handelt es sich um Kinder.