Einbrecher in Feldkirch auf frischer Tat ertappt

Dank der Aufmerksamkeit eines Nachbarn hat die Polizei vergangenen Freitag in Feldkirch einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Der 52-jährige Kriminelle flüchtete zunächst vor der Exekutive, kam aber nicht weit. Ihm werden gleich mehrere Straftaten in Österreich und im angrenzenden Ausland zur Last gelegt.