Abartige Praktiken

Sogar perverse Vergewaltigungsfetische kann man derzeit in Russland ausleben. Manche Prostituierte bieten an, dass man sie als „böse Ukrainerinnen“ bestrafen muss. Beliebt ist auch, es mit einem „ukrainischen Mädchen“ zu treiben. Es sind äußerst bedenkliche Tendenzen, denn in der Ukraine kommt es immer wieder zu Vergewaltigungen russischer Zivilistinnen.