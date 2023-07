Herzflimmern! Golfprofi brauchte im Adamstal Hilfe

„Wusste nicht, dass es so heiß in Österreich sein kann“

Den Sieg holte sich Casey Jarvis. Für den Südafrikaner war es nach drei zweiten Plätzen der erste Erfolg auf der Challenge Tour. Der 19-Jährige, der mit fünf Schlägen Vorsprung in die Finalrunde gestartet war, zitterte sich zum Pokal, gewann am Ende einen Schlag vor dem Schotten Euan Ferguson. Jarvis lächelte: „Es war wirklich hart, ich habe nicht gewusst, dass es in Österreich so heiß sein kann. Zum Schluss war ich unglaublich nervös, aber mein verstorbener Großvater hat auf mich geschaut.“ Dementsprechend groß waren auch seine Emotionen nach dem letzten Putt (siehe Video).