Felix Gall klettert auf Gesamtrang neun

Den Etappensieg am Samstag in Morzine sicherte sich fünf Sekunden vor Pogacar und Vingegaard der Spanier Carlos Rodriguez, der sich im Gesamtklassement an die dritte Stelle verbesserte. Gall kam nicht ganz zwei Minuten nach dem Toptrio an, insgesamt beträgt sein Rückstand mehr als zwölf Minuten.