Die Flaute am Bau trifft nicht alle Branchen

Der Bauboom in Kärnten ist vorbei! Darin sind sich Experten einig. Die vollen Auftragsbücher nach schwierigen Pandemie-Zeiten haben so langsam wieder leere Seiten. Trotzdem ist es für viele Kärntner schwierig wie nie, einen Dachdecker oder Installateur für Sanierungen zu finden. „Heuer noch? So schnell schaffen wir das nicht!“, heißt es dann oft.