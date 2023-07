Wimbledon: Alcaraz gegen Medwedew - heute LIVE

Ein Sieg gegen den 20-Jährigen soll dabei den Anfang machen. Der präsentiert sich aktuell allerdings in Topform und wird es dem Russen nicht so einfach machen. Holger Runde wurde von Alcaraz am Mittwoch in drei Sätzen aus dem Turnier geworfen, Medwedew mühte sich im Viertelfinale gegen Christopher Eubanks indes zu einem 6:4, 1:6, 4:6, 7:6, 6:1.