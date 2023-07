AMS-Chefin: „Wir sehen derzeit ein tieferes Tal“

Von der Krise bei der Möbelhandelskette Kika/Leiner, die im Zuge von Standortschließungen auch Hunderte Mitarbeiter in Oberösterreich entlässt, bis zur angespannten Lage am Bau, die in der Hochsaison zu Entlassungen führt - immer mehr Brandherde tauchen am Jobmarkt in Oberösterreich auf. Müssen wir uns Sorgen machen?, fragten wir AMS-OÖ-Chefin Iris Schmidt.