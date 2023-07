Ferlacher Sportzentrum ist endgültig Geschichte

Rechtsstreit aus Auslöser

Deshalb zog der Ferlacher Gemeinderat am Dienstagabend die Notbremse. Mit der Zustimmung aller Fraktionen wird die Klage gegen einen Grundstücksbesitzer, der vom Vertrag zurücktreten wollte, fallengelassen. „Damit rückt das Sportzentrum in weite Ferne“, sagte Bürgermeister Ingo Appé etwas wehmütig in Richtung der Gemeinderäte. Immerhin war es Appé mit seiner Fraktion, der SPÖ, der das Projekt in Kirschentheuer umsetzen wollte.