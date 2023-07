Hier lassen sich nur noch Sonnenanbeter „grillen“

Zwei Grillzonen in Linz ausreichend

Wo die Grill-Enthusiasten tatsächlich hin sind, lässt sich nur schwer erahnen. Denn obwohl es nur noch zwei speziell ausgewiesene öffentliche Grillzonen in Linz gibt – eine in der Lunzerstraße am Jaukerbach und die andere beim Pichlinger See unmittelbar neben dem Durchreiseplatz der Sinti und Roma an der B 1 – und eigens eingerichtete Bereiche am Pleschinger- oder Weikerlsee längst wieder geschlossen wurden, findet die Stadt damit scheinbar ihr Auslangen. So war etwa am Jaukerbach vergangenen Sonntag etwas Betrieb zu verzeichnen, die Fläche am Pichlinger See blieb völlig verwaist.