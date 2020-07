Wer in Linz illegal grillt, zahlt nun 218 € Strafe

Am Ende verlor auch Fechter die Geduld

Doch nachdem unzählige Maßnahmen für ein vernünftiges Miteinander nicht fruchteten und das zügellose Grillen kein Ende fand, musste sich auch die zuständige SP-Liegenschaftsreferentin Regina Fechter schlussendlich eingestehen, dass es so nicht mehr weitergehen könne. So unterstützte sie letzten Donnerstag auch den FP-Antrag für eine ortspolizeiliche Verordnung am Badeplatz in St. Margarethen, welche ab heute in Kraft tritt. Damit hat man nun eine Handhabe gegen alle, die sich über das geltende Grillverbot hinwegsetzen. Wer künftig weiterhin unerlaubt sein Grillgut am Donauufer brutzelt, muss mit einer Strafe von 218 Euro rechnen. Das dürfte nun wohl auch die letzten abschrecken.