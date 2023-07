Diese Revolution ist der Traum aller Stürmer

Zwölf Teams mit Ex-Stars, aktiven Fußballern, YouTubern und Streamern treten in zwei Hälften zu je 20 Minuten an. Gespielt wird auf einem Kleinfeld im Sieben-gegen-Sieben-Format. Zu den Finalspielen im Camp Nou kamen zuletzt 90.000 vor allem junge Fans. Das macht Eindruck - über radikale Ansätze wird daher längst auch in Europas Top-Ligen nachgedacht.