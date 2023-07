Wenn es heiß ist, steigt das Unfallrisiko stark an

Bei Hitze leistet unser Körper Schwerstarbeit, um die Temperatur auf 37 Grad zu halten. Das geht auch am Gehirn nicht spurlos vorüber, wir sind gereizter, können uns schlechter konzentrieren. Deshalb passieren nachweislich auch mehr Verkehrsunfälle, wenn das Thermometer auf über 30 Grad klettert. So krachte es laut Verkehrsclub Österreich (VCÖ) im Vorjahr an Hitzetagen in OÖ um 13 Prozent öfter, als an jenen unter 30 Grad. Konkret kam es zwischen Mai und September 2022 im Schnitt pro zehn Hitzetage zu 237 Unfällen mit Personenschaden.