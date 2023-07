Hickhack um Kurzarbeit: Darum läuft‘s in OÖ anders

„Es ist seltsam, dass es für einen Salzburger Betrieb die Möglichkeit einer staatlich geförderten Kurzarbeit gibt, für uns in Oberösterreich aber nicht.“ So reagierte Stefan Ortner, Chef von Pelletsheizungshersteller ÖkoFEN, darauf, dass Heizungshersteller Windhager in Salzburg 179 Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken darf, während in Oberösterreich das Arbeitsmarktservice kein Entgegenkommen zeigen würde.