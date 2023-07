Soll man das passende Sternzeichen daten?

Vorausgeschickt sei, dass der Autor dieser Zeilen so wenig an die Astrologie glaubt, wie er je einen Gedanken an den Yeti verschwendet hat, an die jungfräuliche Empfängnis, die Lernfähigkeit der Menschheit, den heiligen Gral und alles, was Erich von Däniken als Schrifttum in die Welt gesetzt hat. Auch das Gebiet der Astrologie fällt in diese Kategorie von Albernheiten, was mit einfachen Mitteln zu beweisen wäre: