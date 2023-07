Knipser ist da! Sturm greift tief in die Tasche

Wlodarczyk aus Sportlerfamilie

Der 1,90 m große Wlodarczyk absolvierte in der abgelaufenen Saison 30 Spiele in der polnischen Ekstraklasa, in denen ihm neun Tore gelangen. Zu Gornik war der aus einer Sportlerfamilie stammende Profi - Vater Piotr spielte für Polens Nationalteam - erst im vergangenen Sommer von Legia Warschau gewechselt. Für Polens U21-Team traf Wlodarczyk in bisher fünf Spielen viermal. „Szymon bietet ein extrem spannendes und umfangreiches Skillset, kann trotz seines jungen Alters bereits auf einiges an Erfahrung im Profifußball zurückgreifen und wird uns mit seinen Qualitäten eine weitere sehr gute Option im Angriff bieten“, schwärmt Schicker.