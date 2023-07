„Der Spielstil in Österreich ist nichts für mich“

Eine Rückkehr in die Heimat? „Ausgeschlossen! Ich habe gemerkt, dass der Spielstil in Österreich nichts für mich ist.“ Und zwar bei Bundesligist Hartberg, bei dem er eine Woche lang auf Probe war. „Sie haben offenbar einen anderen Typen gesucht. Ich bin halt ein Stürmer, der die Kugel gerne am Fuß hat. Jene Klubs, die für mich infrage kommen, setzen aber auf hohe Bälle.“ Somit geht es für den „Wandervogel“ wieder einmal in die Ferne ...