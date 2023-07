„Preis am Markt immer noch 3-mal so hoch wie 2021“

Der Großteil der 180.000 Kelag-Kunden hatte vom Kärntner Energieversorger in den vergangenen Tagen einen Brief erhalten, in dem zwei unangenehme Wörter standen: Erhöhung und Entscheidung - verknüpft in viele, schwer verständliche Formulierungen. „So ein Brief muss halt auch juristisch einwandfrei abgefasst werden, und das ist dann wirklich nicht immer leicht zu lesen“, gesteht Kelag-Vertriebschef Alexander Jordan. Die logische Folge: Eine Flut an Anrufen in der Kelag-Zentrale, wo derzeit 30 Mitarbeiter und 60 angemietete Helfer eines externen Dienstleisters 4000 Anfragen pro Tag (in normalen Zeiten sind es 1000) beantworten müssen.