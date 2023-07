Deshalb fanden in Kärnten Razzien statt

Jetzt gibt es genaue Details dazu. LKA-Leiter Oberst Gottlieb Türk: „Das war der größte kriminalpolizeiliche Einsatz in der Kärntner Geschichte mit insgesamt 600 Beamten.“ Die Bilanz: 25 Hausdurchsuchungen in Wohnungen sowie zwei Bordellen in Villach und Arnoldstein und neun Festnahmen in 3 Tagen mit den Schwerpunkten Geldwäsche, Zuhälterei, Kriminelle Vereinigung und Drogen. Türk weiter: „Spektakulär ist eine geheime Garage in Villach, die als kontaktloser Umschlagplatz für Kokain diente“.