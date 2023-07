Zum Abschluss gab es für Lehrer einen Rap-Song

Das Schuljahr neigt sich dem Ende zu und die letzten Tage werden traditionellerweise für Abschlussfeiern genutzt. In der MS12 in Klagenfurt haben sich die Jugendlichen dafür etwas ganz Besonderes überlegt: Gemeinsam mit dem Militär-Rapper John Patrick Platzer haben sie die letzten Wochen an einem Rap-Song gearbeitet, den sie am Donnerstag der Lehrerschaft und ihren Mitschülern präsentierten.