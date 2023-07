Campo am Kirchenplatz hat ab 2024 einen neuen Capo

Einstimmigkeit im Gemeinderat

Die Suche nach einem Nachfolger gestaltete sich schwierig. Jetzt steht aber nach einem einstimmigen Gemeinderatsbeschluss der neue Boss fest. Markus Amesberger aus Wallern wird das Lokal von der Stadt pachten. Der 51-Jährige ist ein Vollblut-Gastronom mit über 30 Jahren Erfahrung. Zuletzt führte er das Tanzlokal Diana in Wallern und den Hexenstadl in Bad Schallerbach. „Nach so vielen Jahren in der Nachtgastronomie will ich jetzt etwas Neues machen“, freut sich der 51-Jährige schon auf die Neu-Eröffnung im Frühjahr.