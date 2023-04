Nach 30 Jahren tritt ein Top-Gastronom nun kürzer

Vom Kebabverkäufer zum Top-Gastronom! Diese steile Karriere legte Suat Aslan in den letzten 30 Jahren in Grieskirchen hin. 1994 eröffnete er gegenüber vom „Poly“ Oberösterreichs zweiten Kebabstand, führte danach das Segafredo und die Sichtbar. Seit 2004 leitet er das Campo am Kirchenplatz.