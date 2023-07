Sturz von Dach: Das versteckte Teenie in Wohnung

Nach dem spektakulären Fluchtversuch eines Teenagers am Dienstag in Wien-Währing, bei dem sich der 17-Jährige etliche Knochenbrüche zugezogen hatte, gab die Wiener Polizei nun am Mittwoch bekannt, was der Bursche in seiner Wohnung versteckt hatte. Der Verdächtige wurde mittlerweile in eine Justizanstalt überstellt.